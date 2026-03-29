DOETINCHEM — Släpstick brengt muzikale comedyshow ‘Schërzo’ naar Doetinchem

De theatergroep Släpstick staat op vrijdag 3 april 2026 op het podium van het Amphion Theater met de voorstelling Schërzo. De show begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor bezoekers vanaf acht jaar.

In Schërzo combineert het gezelschap klassieke muziek met fysieke comedy. Vier multi-instrumentalisten brengen bekende werken van componisten als Gioachino Rossini, Johannes Brahms, Franz Schubert en Camille Saint-Saëns op een speelse en theatrale manier tot leven.

De voorstelling staat bekend om het hoge tempo en de combinatie van muziek en humor. Zo passeren uiteenlopende scènes de revue, waaronder een opvallende buikspreek-battle tussen Schubert en Beethoven. De groep haalt inspiratie uit klassieke komieken zoals Charlie Chaplin en weet dit te vertalen naar een eigentijdse theatershow.

Släpstick treedt wereldwijd op en speelde eerder in theaters van Nederland tot Nieuw-Zeeland. De voorstelling wordt geprezen om de muzikale kwaliteit en de strakke timing.

