GROENLO/ZIEUWENT — Muziek op het erf en Gregoriaanse klanken in de regio

Liefhebbers van klassieke muziek kunnen in mei hun hart ophalen met twee bijzondere evenementen in de regio. organiseert op zondag 17 mei een boerenerfconcert in , gevolgd door een op 24 mei in .

Het eerste boerenerfconcert van dit seizoen vindt plaats aan de gracht bij Brouwersnös aan de Eibergseweg in . Het concert begint om 11.00 uur en is gratis toegankelijk, met na afloop een vrijwillige bijdrage. Bezoekers wordt aangeraden zelf een stoel mee te nemen.

Het optreden wordt verzorgd door het , bestaande uit sopraan Jennifer van der Hart, accordeonist Ellen Zijm en klarinettist Kees van der Harst. Het trio brengt met de voorstelling Watersonate een openluchtconcert waarin muziek, verhaal en natuur samenkomen. De musici laten zich inspireren door water, met klanken die variëren van kabbelend tot krachtig stromend. Meer informatie is te vinden via Oost Klassiek.

Een week later, op zondag 24 mei, staat in de Sint Werenfriduskerk in een op het programma. Deze begint om 12.00 uur en wordt muzikaal verzorgd door de Schola Cantorum van het Ward Instituut, een ensemble gespecialiseerd in authentieke Gregoriaanse zang. De mis vindt plaats op Eerste Pinksterdag en biedt bezoekers een verstillende muzikale ervaring.

