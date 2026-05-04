EEFDE — Cubaanse klanken in Kapel op ’t Rijsselt

Op zondag 17 mei geeft het Cubaanse blaaskwintet Aires Tropicales een concert in de Kapel op ’t Rijsselt bij Eefde. Vijf jonge muzikanten laten daar horen hoe klassieke muziek klinkt met invloeden uit andere werelddelen.

Het ensemble combineert Europese klassieke muziek met Afrikaanse en Cubaanse invloeden. Die muzikale mix ontstond doordat Cuba in de 16e eeuw werd gekoloniseerd door Europese landen en later ook invloeden meekreeg uit Afrika. Dat zorgt voor een opvallend geluid, waarin bekende stijlen anders klinken dan gebruikelijk.

Tijdens het concert komen onder meer werken uit de Duitse romantiek en het Franse impressionisme voorbij, maar dan met een eigen interpretatie. Ook zang maakt onderdeel uit van het programma.

Het optreden begint om 11.30 uur in de kapel op landgoed ’t Rijsselt. Het concert laat zien hoe muziek verschillende culturen met elkaar verbindt.

Meer informatie en kaarten via www.kapeloptrijsselt.nl

