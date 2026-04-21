WINTERSWIJK / EIBERGEN — Café Doodgewoon in Winterswijk en Eibergen over het stervensproces

152 keer bekeken

Het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoekⓘ organiseert in mei twee bijeenkomsten van Café Doodgewoon over het thema ‘Het stervensproces – hoe verloopt een stervensproces?’. De avonden vinden plaats op maandag 18 mei in het Zonnebrinkcentrum en op donderdag 21 mei bij De Klok.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen bezoekers uitleg over wat er gebeurt in de laatste levensfase. Er wordt ingegaan op wat mensen kunnen verwachten, welke lichamelijke en emotionele veranderingen optreden en hoe naasten elkaar kunnen ondersteunen. Volgens de organisatie kan goede begeleiding helpen om deze periode als waardevol en betekenisvol te ervaren.

De avonden zijn bedoeld voor mensen die te maken hebben met een naderend afscheid, maar ook voor andere geïnteresseerden uit de Oost-Achterhoek. Er is ruimte om vragen te stellen, ervaringen te delen en handvatten te krijgen voor een bewuste en liefdevolle invulling van de laatste levensfase.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur, met inloop vanaf 19.15 uur. Eerder geplande bijeenkomsten in februari gingen niet door, waardoor deze nieuwe data zijn vastgesteld.

Aanmelden kan via e-mail (netwerkpalliatief@gmail.com) of telefonisch via 06-59843467.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in