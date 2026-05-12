Wereldberoemd gitaarduo Café del Mundo naar Amphion in Doetinchem

Het internationaal bekende gitaarduo Café del Mundo komt zondag 17 mei naar Theater met de voorstelling GuitaRevolution. Het concert begint om 20.00 uur.

De gitaristen Jan Pascal en Alexander Kilian kregen de afgelopen jaren wereldwijd bekendheid met hun virtuoze mix van flamenco, klassieke muziek en moderne popinvloeden. Tijdens de coronaperiode bereikten zij miljoenen mensen via sociale media. Hun uitvoering van Una Mattina van Ludovico Einaudi werd inmiddels tientallen miljoenen keren gestreamd.

Het duo speelde eerder in grote Europese concertzalen en stadions, waaronder de SAP Arena in Mannheim. Ook werkten de muzikanten samen met het Royal Philharmonic Orchestra en maakten zij opnames in de beroemde Abbey Road Studios.

Volgens brengt Café del Mundo een combinatie van technische perfectie en emotionele flamencoklanken naar . In de theaterzaal krijgen bezoekers de kans om het gitaarspel van dichtbij mee te maken.

Het concert vindt plaats aan de Hofstraat 159 in . Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Amphion Theater.

