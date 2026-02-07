‘Steek zetten’ luidt carnaval in Grolle in

289 keer bekeken

GROENLO – Met een temperatuur van rond de tien graden voelde het zaterdag bijna lenteachtig in Groenlo. Precies een week voordat carnaval losbarst in de Grolse Veste werd daarmee een herkenbaar startsein gegeven. Aan de Oude Winterswijkseweg, in de voortuin van adjudant Dave, en bij Prins Ivo II aan De Bleek werd traditiegetrouw bij de hoogheden de steek geplaatst.

Het zetten van de steek is in Groenlo meer dan een symbolisch moment. In de voortuinen verschijnen de grote, herkenbare hoofddeksels die duidelijk maken: carnaval komt eraan. Rondom de steken zijn lichtjes aangebracht, die officieel worden ontstoken door de prins in zijn eigen tuin en door de adjudant bij hem thuis. Volgens goed Grols gebruik gebeurt dat “zodat ze ook in het donker de weg naar huis kunnen vinden”, wordt er met een knipoog bij gezegd. De verlichting zorgt er tegelijk voor dat de steek ook ’s avonds meteen in het oog springt voor voorbijgangers.

Wanneer de stekker in het stopcontact gaat en de lampjes beginnen te branden, klinkt vrijwel direct het vertrouwde ‘De Knolle oet Grolle’. Het moment markeert het begin van een informeel samenzijn. Statafels staan klaar, de prins en zijn eregarde zijn aanwezig en de Raad van Elf arriveert met de bierfiets. Onder het genot van het goud gele gerstenat wordt er vooruitgekeken naar de komende carnavalsdagen.

In de rest van Groenlo zijn veel inwoners inmiddels druk bezig met het versieren van hun straat of wijk. Bij de prins en de adjudant was dat vanzelfsprekend al gebeurd. In de komende week zullen er nog volop ballonnen worden opgeblazen en extra versieringen verschijnen in het straatbeeld.

“Wat een grote opkomst is het vandaag,” klinkt het tevreden aan het eind van het Steek zetten.

Het carnavalsfeest in de Grolse Veste gaat aanstaande vrijdag officieel van start met het scholencarnaval.

