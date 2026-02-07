Nieuw gebouw ROVA en gemeente Oost Gelre officieel geopend

LICHTENVOORDE – Gemeente Oost Gelre en ROVA hebben donderdag 5 februari het nieuwe pand aan de Koningslinde 32 op bedrijventerrein Lindebrook officieel geopend. In aanwezigheid van collega’s en genodigden verrichtten een medewerker en een teamleider van ROVA de symbolische opening door samen het lint door te knippen.

Wethouder Gerjan Teselink en algemeen directeur van ROVA Roger Beuting spraken hun trots uit over de nieuwe locatie. “Dit is een plek waar we trots op zijn en waar samenwerking echt tot leven komt,” aldus Teselink en Beuting. Met het nieuwe pand werken het serviceteam van de gemeente en het team Beheer Buitenruimte van ROVA voortaan samen onder één dak. Dat moet zorgen voor kortere lijnen en een sterkere uitvoering van werkzaamheden in de buitenruimte.

Nieuwe werkplek op Lindebrook

Het pand is sinds januari in gebruik. Het serviceteam van de gemeente Oost Gelre verhuisde op 12 januari van de Raadhuisstraat naar de Koningslinde. Die verhuizing was nodig vanwege de herinrichting van de omgeving rond het gemeentehuis. Het serviceteam is dagelijks actief met klein onderhoud aan onder meer straten, bebording en speelplekken.

ROVA liet het gebouw realiseren voor medewerkers die werken aan het beheer van de buitenruimte in Oost Gelre. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen en het schoonhouden van straten. De nieuwe locatie biedt extra ruimte voor opslag van materieel en tijdelijke opslag van groenafval. Ook is er een wasplaats voor voertuigen en groot materieel aangelegd, wat het dagelijkse werk efficiënter maakt.

Eén locatie, korte lijnen

Door samen vanuit één pand te werken, wordt afstemming eenvoudiger en kan sneller worden geschakeld. Dat draagt bij aan een zorgvuldige uitvoering van werkzaamheden en een betere dienstverlening aan inwoners.

“Met dit pand investeren we in vakmanschap en in een sterke samenwerking met de gemeente,” zegt ROVA-directeur Roger Beuting. “Zo kunnen we meer betekenen voor de buitenruimte in Oost Gelre.”

Wethouder Gerjan Teselink vult aan: “Werken op één locatie maakt de samenwerking sterker en komt uiteindelijk ten goede aan onze inwoners.”

Duurzaam en toekomstgericht

Het energiezuinige pand is gebouwd met duurzame materialen. Zo is gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerd hout en een biologische hars als bescherming. Deze natuurlijke afwerking verlengt de levensduur van het materiaal en vermindert onderhoud, terwijl het milieuvriendelijk blijft.

Ook het terrein rondom het gebouw is duurzaam ingericht. Met onder meer beplanting en een groendak is er aandacht voor biodiversiteit, wateropvang en verkoeling tijdens warme dagen.