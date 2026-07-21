GROENLO — Stefan Mondial brengt nieuwe zomersingle ‘Zin in morgen’ uit

378 keer bekeken

Zanger Stefan Mondial uit heeft een nieuwe single uitgebracht. Het nummer ‘Zin in morgen’ is vanaf deze week te beluisteren op de bekende streamingdiensten en gaat vergezeld van een videoclip die grotendeels in is opgenomen.

Na het succes van zijn vorige single ‘Jij bent zoveel meer’, waarmee hij in meerdere hitlijsten de eerste plaats bereikte, kiest Stefan opnieuw voor een positief en zomers nummer. De single is geschreven door producer Martin Sterken en draait om optimisme en het blijven zien van de mooie dingen in het leven, ook wanneer het even tegenzit.

“Ik wilde graag een positief lied maken tegenover alle ellende die je dagelijks ziet,” vertelt Stefan. “Soms gaan dingen niet zoals je wilt, maar je kunt er ook voor kiezen om er toch iets moois van te maken. Dat is de boodschap van dit nummer.”

Bij de release hoort ook een nieuwe videoclip. De opnames vonden plaats bij onder meer Brouwersnös en op de gracht in Groenlo. Volgens Stefan sluit de rustige en ontspannen sfeer van de clip goed aan bij de boodschap van het lied. De videoclip werd gemaakt door Niels Horstman.

Met ‘Zin in morgen’ hoopt Stefan Mondial opnieuw een breed publiek te bereiken en de zomer van 2026 van een vrolijke muzikale noot te voorzien.

Meer informatie: https://stefanmondial.nl/

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

