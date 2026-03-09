191 keer bekeken

Grol JO13-2JM heeft zaterdag 7 maart een knappe comeback geboekt in de thuiswedstrijd tegen Rood Zwart JO13-1JM. Op het hoofdveld in Groenlo keek het team bij rust nog tegen een 0-2 achterstand aan, maar na een sterke tweede helft werd alsnog met 4-2 gewonnen.

Grol begon goed aan de wedstrijd en zette Rood Zwart direct onder druk. De eerste kansen waren voor de thuisploeg, maar doelpunten bleven uit. Halverwege de eerste helft kwam Rood Zwart tegen de verhouding in op voorsprong na een vrije trap die bij de rand van het strafschopgebied werd binnengeschoten: 0-1. Kort daarna werd balverlies in de opbouw afgestraft en viel ook de 0-2. Met die stand zochten beide teams de kleedkamer op.

Na rust veranderde het spelbeeld volledig. De woorden van trainers Roy en Barry hadden effect, want Grol kwam fel uit de kleedkamer. Al na 28 seconden zorgde Hajrullah voor de aansluitingstreffer.

Grol bleef daarna druk zetten en kreeg steeds meer grip op de wedstrijd. In de 40e minuut kwam de verdiende gelijkmaker: een schot van Dex werd nog gekeerd door de keeper, maar Rein was alert in de rebound en maakte de 2-2.

De thuisploeg bleef zoeken naar de overwinning. Die kwam in de 57e minuut toen Hajrullah met een afstandsschot de 3-2 binnenschoot. In blessuretijd besliste hij de wedstrijd definitief. Na een voorzet van Gøste rondde Hajrullah beheerst af en bepaalde de eindstand op 4-2.

Met de sterke tweede helft trok Grol JO13-2JM de wedstrijd verdiend naar zich toe.

