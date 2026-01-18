Young&Parkinsonloop bij Engelse Schans in Lievelde

LIEVELDE – In Lievelde vindt op woensdag 24 april de Young&Parkinsonloop plaats. Het sportieve avond­evenement wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor Stichting Young&Parkinson, die zich inzet voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson bij jonge patiënten en voor begeleiding van deze doelgroep. Parkinson is momenteel de snelst groeiende hersenziekte in Europa.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De loop wordt gehouden op en rond de Engelse Schans. Start en finish zijn bij Loco Lievelde. De eerste deelnemers gaan om 19.30 uur van start. Na afloop is er een afterparty bij Loco.

Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden: 2,5 Engelse miles, 5 Engelse miles of een wandeltocht van 5 kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro. Bedrijven kunnen het evenement sponsoren en hebben de mogelijkheid om met een bedrijventeam mee te doen.

De organisatie is in handen van John Gelinck, Iris ten Have en Ursula Nales (LVG), samen met Hiljon te Boome, Hans Goorhuis, Gerben Kestens en Erik Schuurmans van Rotaryclub Achterhoek Oost.

Meer informatie over het goede doel is te vinden op

👉 https://www.youngandparkinson.nl

Informatie over de organiserende serviceclub:

👉 https://www.rotary.nl/achterhoek-oost

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)