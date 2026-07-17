LICHTENVOORDE — Straaljagers markeren start van Zwarte Cross in Lievelde
De 29e editie van de Zwarte Cross is donderdagmiddag officieel van start gegaan. Om 15.00 uur gingen de poorten van het festivalterrein in Lievelde open. Vlak voor de opening zorgden straaljagers voor een spectaculaire aftrap boven het terrein.
Al ruim voor de opening hadden zich duizenden bezoekers verzameld bij de ingangen. Zodra de hekken opengingen, stroomden de eerste festivalgangers het terrein op. Veel bezoekers liepen direct naar de muntenverkoop om zich voor het festivalweekend te voorzien van consumptiemunten.
Een munt kost dit jaar € 3,40. Voor een biertje is, net als vorig jaar, één munt nodig.
Op het festivalterrein waren bezoekers van alle leeftijden te zien. Van jonge gezinnen met kinderen tot ouderen in opvallende en kleurrijke outfits: de Zwarte Cross trok direct na de opening een gevarieerd publiek.
De Zwarte Cross duurt nog tot en met zondag en trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers naar de Achterhoek.
Meer informatie: https://www.zwartecross.nl/