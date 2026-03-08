138 keer bekeken

In Bibliotheek Winterswijk wordt vrijdag 20 maart een VPRO Tegenlicht Meet-Up georganiseerd over kunstmatige intelligentie. Tijdens de bijeenkomst, met als thema De prijs van AI, gaan bezoekers van 19.30 tot 21.30 uur met elkaar in gesprek over de impact van AI op de samenleving.

Advertentie

De avond sluit aan bij een recente uitzending van het VPRO-programma Tegenlicht. Deelnemers praten verder over vragen die daarbij naar voren kwamen, zoals de invloed van kunstmatige intelligentie op politiek, wetenschap, economie en het dagelijks leven.

Tijdens de Meet-Up wordt niet alleen gekeken naar technologische ontwikkelingen, maar ook naar de maatschappelijke gevolgen. Zo komen onderwerpen als superchips, digitale ontwikkelingen en de rol van AI in de toekomst van werk en samenleving aan bod. Bij de discussie schuiven ook deskundige gasten aan.

De Tegenlicht Meet-Ups worden georganiseerd om inwoners op een toegankelijke manier met elkaar in gesprek te laten gaan over grote maatschappelijke thema’s. Iedereen is welkom om mee te denken, vragen te stellen of simpelweg te luisteren.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden wordt wel gevraagd.

Meer informatie en aanmelden:

https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)