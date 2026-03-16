245 keer bekeken

Bij Kringloop Aktief in Groenlo wordt vrijdag 20 maart een creatieve lenteworkshop georganiseerd. Bezoekers kunnen die dag tussen 11.00 en 16.00 uur binnenlopen om zelf een voorjaarsstuk te maken met natuurlijke materialen.

Advertentie

Tijdens de workshop werken deelnemers met een halve krans, kronkelwilg en verschillende voorjaarsdecoraties. Onder begeleiding kunnen bezoekers stap voor stap een eigen lentestukje samenstellen. Voorbeelden staan klaar om inspiratie op te doen.

De activiteit vindt plaats bij Kringloop Aktief aan de Zuidgang 1A in Groenlo. De organisatie wil bezoekers op een laagdrempelige manier laten kennismaken met creatief werken met hergebruikte en natuurlijke materialen.

Deelname aan de workshop is gratis. Een vrije gift wordt wel op prijs gesteld en komt ten goede aan de activiteiten van Kringloop Aktief. Meedoen kan zolang de voorraad materialen strekt.

Meer informatie is te vinden via

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie