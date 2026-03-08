GROENLO — Tentoonstelling ‘Dichtbij de Oorlog’ opent in Groenlo

In het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog opent op zaterdag 14 maart de nieuwe tentoonstelling ‘Dichtbij de Oorlog’. De expositie laat zien hoe de oorlog in Oekraïne Europa raakt en probeert bezoekers inzicht te geven in moderne oorlogsvoering en de impact daarvan op mensen.

De tentoonstelling loopt tot en met 13 september en brengt de oorlog letterlijk dichterbij met objecten die rechtstreeks uit Oekraïne komen. Bezoekers zien onder meer onderdelen van een Russische tank, Geran-drones, militaire uitrusting en persoonlijke bezittingen van mensen die met de oorlog te maken hebben. Daarmee wil het museum laten zien hoe een conflict dat ver weg lijkt, toch grote gevolgen heeft voor Europa.

Naast militair materieel staan ook persoonlijke verhalen centraal. Bezoekers kunnen in gesprek gaan met vluchtelingen die hun land hebben moeten verlaten en met veteranen die aan het front hebben gevochten. Hun ervaringen geven een menselijk beeld van de gevolgen van oorlog voor burgers en militairen.

Volgens museumdirecteur Daphne Maas sluit de tentoonstelling aan bij de historische context van het museum. Zij wijst erop dat afspraken over veiligheid en grenzen in Europa al teruggaan tot de Vrede van Münster, waarmee een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog. De huidige oorlog in Oekraïne laat volgens haar zien hoe belangrijk die afspraken nog altijd zijn.

Een opvallend onderdeel van de tentoonstelling is de dronewerkplaats. Daar kunnen bezoekers samen drones bouwen die worden ingezet voor hulptransport en verdediging in Oekraïne. Zo wil het museum laten zien hoe technologie niet alleen vernietigt, maar ook kan bijdragen aan hulp en bescherming.

Met de tentoonstelling wil het museum bezoekers laten nadenken over de vraag hoe dichtbij een oorlog eigenlijk is en wat die betekent voor Europa vandaag.