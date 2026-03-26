GROENLO — Nieuwe eigenaar voor FF Anders Koken na vijftien jaar

FF Anders Koken in Groenlo krijgt per 1 april 2026 een nieuwe eigenaar. Oprichters Ronald en Adelheid dragen hun kookstudio na vijftien jaar over aan Albert Bruggeman, die het bedrijf voortzet.

Het culinaire concept begon in 2011 aan de Oude Aalteseweg en groeide uit tot een bekende naam in de regio. Wat startte met kookworkshops, breidde zich uit met catering, proeverijen en workshops op locatie. Sinds 2020 is FF Anders Koken gevestigd aan de Lievelderstraat in Groenlo.

De kookstudio kreeg in de loop der jaren ook een vaste plek binnen het Grolse carnaval. Verschillende carnavalsgroepen en de Knunnekes maakten gebruik van de locatie, die daarmee een vertrouwd ontmoetingspunt werd.

Met de overname wil Albert Bruggeman de bestaande formule voortzetten, maar ook uitbreiden. Zo staan nieuwe themaworkshops op het programma, onder meer rond bier, wijn, wild en asperges. Daarnaast wil hij kookavonden organiseren voor alleenstaande mannen die de basis van koken willen leren.

Voor Ronald en Adelheid betekent de overdracht het einde van een periode vol culinaire activiteiten en ontmoetingen. Zij bedanken hun gasten voor het vertrouwen en de vele jaren samen in de keuken.

