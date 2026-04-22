RUURLO — Gratis OV-inloopspreekuur in Ruurlo: hulp bij duurzamer reizen

Wie meer wil weten over reizen met het openbaar vervoer, kan op woensdag 13 mei terecht in de Bibliotheek Ruurloⓘ . Tijdens een OV-inloopspreekuur vanaf 14.00 uur beantwoorden OV-ambassadeurs persoonlijke vragen over reizen met trein en bus. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens het spreekuur geven de OV-ambassadeurs uitleg over het reizen met de OV-chipkaart, de bankpas of OVpayⓘ op de mobiele telefoon. Ook helpen zij bij vragen over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders en adviseren zij welk abonnement het beste past bij de persoonlijke situatie.

Bezoekers kunnen daarnaast terecht met vragen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen de tijd om alles rustig uit te leggen, ook voor mensen die al langere tijd niet meer met het openbaar vervoer hebben gereisd.

Met het gebruik van het openbaar vervoer kan bovendien een bijdrage worden geleverd aan een beter milieu. Zo rijden treinen in Nederland op groene stroom en worden steeds meer bussen elektrisch.

Meer informatie is te vinden via de website van Oost Achterhoekⓘ : www.oostachterhoek.nl/activiteiten.

