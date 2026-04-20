WINTERSWIJK — OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Winterswijk helpt reizigers op weg

In de Bibliotheek Winterswijk ⓘ wordt op vrijdag 1 mei een OV-inloopspreekuur gehouden. Vanaf 14.00 uur kunnen bezoekers daar zonder afspraak terecht met vragen over reizen met het openbaar vervoer.

Tijdens het spreekuur staan zogeheten OV-ambassadeurs klaar om uitleg te geven over het gebruik van de OV-chipkaart, betalen met de bankpas of via OVpay. Ook geven zij advies over abonnementen en leggen ze uit hoe in- en uitchecken werkt bij verschillende vervoerders.

Het initiatief is bedoeld voor iedereen die minder vertrouwd is met het openbaar vervoer of duurzamer wil reizen. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over lokale vervoersmogelijkheden, zoals de buurtbus in de regio. De ambassadeurs nemen de tijd om persoonlijk advies te geven.

Met het maandelijkse spreekuur willen de organisatoren inwoners stimuleren vaker voor het openbaar vervoer te kiezen. Treinen rijden inmiddels op groene stroom en ook het aantal elektrische bussen neemt toe, wat bijdraagt aan een beter milieu.

Meer informatie over het spreekuur is te vinden via: https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten

