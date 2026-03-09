VARSSEVELD – Acro Achterhoek behaalt tien medailles bij plaatsingswedstrijd

Tijdens de laatste plaatsingswedstrijd acrogym in Varsseveld heeft Acro Achterhoek een succesvol weekend beleefd. De teams wisten samen tien medailles te behalen. Daarnaast stond er voor veel deelnemers extra spanning op het spel, omdat tijdens deze wedstrijd tickets verdiend konden worden voor het Gelders kampioenschap en het Oost-Nederlands kampioenschap.

De wedstrijd begon zaterdag vroeg voor het jeugd 3-trio Keet, Anne en Noa. Na een goede oefening moesten zij lang wachten op de uitslag, maar uiteindelijk bleek hun optreden goed voor een zilveren medaille.

Later op de dag kwamen meerdere seniorenteams in actie. In het supplement 2 senior duo behaalden Emma en Yinthe met een sterke oefening vol tempo-elementen eveneens zilver. Teamgenoten Isa en Mayla namen brons mee naar huis. Bij de senior trio’s eindigden Eva, Maud en Floor knap als vierde in een sterk deelnemersveld.

In de avondwedstrijd zorgden de senior trio’s opnieuw voor succes. Kyra, Alysia en Fien wonnen goud na sterke balans- en tempo-oefeningen. Kim, Tara en Julia veroverden een bronzen medaille.

Ook zondag vielen er medailles voor Acro Achterhoek. Bij de pupil trio’s pakten Jinthe, Veerle en Femke het goud, terwijl Mila, Rimke en Jolien zilver wonnen en Ischa, Jule en Shirley brons behaalden.

Het weekend werd afgesloten met opnieuw een podiumplaats. In het supplement 3 senior trio eindigden Jill, Norah en Zola na een sterke oefening op de tweede plaats, goed voor een zilveren medaille.

Met tien medailles kijkt Acro Achterhoek terug op een zeer geslaagde wedstrijd. Volgende week wordt bekend welke teams zich hebben geplaatst voor het Gelders kampioenschap en het Oost-Nederlands kampioenschap.