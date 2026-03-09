AALTEN – Rollade-actie moet geld opleveren voor AZSV

174 keer bekeken

De supportersvereniging van voetbalclub AZSV houdt samen met Jumbo Leussink in Aalten een rollade-actie om geld in te zamelen voor de club. Bestellen kan nog tot en met 22 maart via de webshop. Voor iedere verkochte rollade gaat €2,50 naar de supportersvereniging. Spelers van zowel de junioren- als seniorenteams proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om mee te doen aan de actie.

De rollades worden vers bereid in de slagerij van Jumbo Leussink. In totaal zijn er vier varianten te bestellen. Volgens de organisatie zijn ze enkele dagen houdbaar in de koelkast en kunnen ze ook in de diepvries worden bewaard. Wie de rollades eerst wil proeven, kan op vrijdag 13 maart tussen 9.00 en 13.00 uur terecht bij een proeverij in de winkel van Jumbo Leussink in Aalten. Leden van de supportersvereniging zijn daarbij aanwezig om uitleg te geven over de actie.

Bestellingen kunnen op zaterdag 28 maart tussen 7.30 en 17.00 uur worden opgehaald bij de supermarkt. Rollades die niet worden afgehaald, worden gedoneerd aan de voedselbank.

Meer informatie en bestellen kan via

https://www.azsv-jumbo-actie.nl

