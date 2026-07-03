LANDELIJK — Verkoop nieuwe caravans blijft stijgen, gebruikte campers minder in trek

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e verkoop van nieuwe caravans zit ook in 2026 duidelijk in de lift. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Nederland 4.805 nieuwe caravans verkocht. Dat is 9,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de handel in gebruikte caravans liet een lichte groei zien.

Uit cijfers van BOVAG en KCI blijkt dat er in het eerste halfjaar 429 nieuwe caravans meer zijn verkocht dan een jaar eerder. Op de occasionmarkt wisselden 8.277 gebruikte caravans van eigenaar, een stijging van 1,9 procent.

Bij campers is een ander beeld zichtbaar. De verkoop van nieuwe campers bleef vrijwel gelijk met 1.853 registraties, terwijl de verkoop van gebruikte campers met 8 procent daalde tot 8.889 exemplaren.

Volgens BOVAG en KCI spelen daarbij meerdere factoren een rol. Sinds 1 januari 2026 betalen camperbezitters niet langer het kwarttarief, maar het halftarief voor de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast zijn de brandstofkosten gestegen en zorgen milieuzones ervoor dat sommige campers minder gemakkelijk overal kunnen rijden.

Ondanks die ontwikkelingen blijft kamperen populair. De vraag naar nieuwe caravans neemt verder toe, terwijl kopers van gebruikte campers terughoudender lijken te worden door de hogere kosten van het bezit.

Meer informatie is te vinden op BOVAG.

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