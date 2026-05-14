GROENLO — Dweilorkesten zorgen ondanks regen voor muzikaal feest in Groenlo

Ondanks de regen zat de sfeer er tijdens de Dweilorkestendag volop in. In het historische centrum genoten bezoekers van muziek, gezelligheid en optredens van dweilorkesten uit het hele land. - Foto: Marcel Houwer

De jaarlijkse in is donderdag ondanks regenachtig weer uitgegroeid tot een groot succes. Het historische centrum van de stad stond de hele dag in het teken van muziek, gezelligheid en saamhorigheid. Bezoekers genoten op verschillende locaties in de binnenstad van optredens van dweilorkesten uit het hele land.

De weersomstandigheden konden de sfeer nauwelijks drukken. Muzikanten brachten met veel enthousiasme hun repertoire ten gehore, waardoor overal in de stad werd meegezongen, gedanst en gefeest. Volgens de organisatie maakten bezoekers en orkesten er samen een prachtige dag van.

Tijdens het evenement werd ook gestreden in de wedstrijdklasse. De jury sprak van een hoog muzikaal niveau, veel creativiteit en enthousiasme bij de deelnemers.

De uitslag van de wedstrijdklasse:

Navenant – 557,5 punten De Eierjongens – 547,5 punten Outblast! – 545 punten De Drumgabbers – 540,5 punten De Diezeblaozers – 536 punten De Feestbende – 506,5 punten Alarmfase 3 – 502 punten Valse Loch – 493 punten BloasGilde – 479,5 punten Kap Nâh – 446,5 punten Party Band Leiden – 443 punten D’Rumband – 441 punten De Pompzwengels – 429,5 punten De Knolle – 406,5 punten De Mertbloazers – 406,5 punten De Dors(t)vlegels – 398 punten

In de leutklasse ging de winst naar Dazeikoe, gevolgd door Knolderapen en Hoetetoeters.

De publieksprijs werd gewonnen door De Drumgabbers. De gezelligheidsprijs ging naar JONG Belegen.

De titel ‘muzikant van de dag’ was voor Elias van den Hout.

