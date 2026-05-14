GROENLO — Dweilorkesten zorgen ondanks regen voor muzikaal feest in Groenlo
De jaarlijkse Dweilorkestendag in Groenlo is donderdag ondanks regenachtig weer uitgegroeid tot een groot succes. Het historische centrum van de stad stond de hele dag in het teken van muziek, gezelligheid en saamhorigheid. Bezoekers genoten op verschillende locaties in de binnenstad van optredens van dweilorkesten uit het hele land.
De weersomstandigheden konden de sfeer nauwelijks drukken. Muzikanten brachten met veel enthousiasme hun repertoire ten gehore, waardoor overal in de stad werd meegezongen, gedanst en gefeest. Volgens de organisatie maakten bezoekers en orkesten er samen een prachtige dag van.
Tijdens het evenement werd ook gestreden in de wedstrijdklasse. De jury sprak van een hoog muzikaal niveau, veel creativiteit en enthousiasme bij de deelnemers.
De uitslag van de wedstrijdklasse:
- Navenant – 557,5 punten
- De Eierjongens – 547,5 punten
- Outblast! – 545 punten
- De Drumgabbers – 540,5 punten
- De Diezeblaozers – 536 punten
- De Feestbende – 506,5 punten
- Alarmfase 3 – 502 punten
- Valse Loch – 493 punten
- BloasGilde – 479,5 punten
- Kap Nâh – 446,5 punten
- Party Band Leiden – 443 punten
- D’Rumband – 441 punten
- De Pompzwengels – 429,5 punten
- De Knolle – 406,5 punten
- De Mertbloazers – 406,5 punten
- De Dors(t)vlegels – 398 punten
In de leutklasse ging de winst naar Dazeikoe, gevolgd door Knolderapen en Hoetetoeters.
De publieksprijs werd gewonnen door De Drumgabbers. De gezelligheidsprijs ging naar JONG Belegen.
De titel ‘muzikant van de dag’ was voor Elias van den Hout.
Meer informatie over het evenement is te vinden op Dweilorkestendag Groenlo.
