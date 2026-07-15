AALTEN — Zomerspeurtocht ‘Geheimtaal’ bij Onderduikmuseum Aalten

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— Het Nationaal Onderduikmuseum biedt in juli en augustus de speurtocht ‘Geheimtaal’ voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. De opdrachten liggen verspreid over Markt 12, de Dorpsboerderij en Markt 14.

De route telt negen opdrachtkaarten met verschillende geheimschriften. Door te speuren en logisch te denken levert elke gekraakte code een letter op; samen vormen de letters aan het eind een codewoord.

Na afloop kan het antwoord worden gecontroleerd; wie het codewoord goed heeft, krijgt een presentje. De activiteit is tweetalig (Nederlands en Duits) en bedoeld om zelfstandig te doen; jongere kinderen kunnen meedoen onder begeleiding van een volwassene.

De speurtocht loopt de hele zomervakantie in juli en augustus bij het Nationaal Onderduikmuseum in . Deelname kost € 1,50 per kind, exclusief de reguliere entreeprijs.

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