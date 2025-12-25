Zorgvuldig werken met lithium-accu’s: veiligheid als vast onderdeel van het proces

In veel organisaties neemt elektrisch aangedreven apparatuur een steeds prominentere plaats in. Van handgereedschap tot bedrijfsvoertuigen: de benodigde energie wordt meestal geleverd door lithium-ion accu’s. Deze technologie biedt grote voordelen op het gebied van vermogen en efficiëntie, maar vraagt tegelijkertijd om een bewuste en zorgvuldige omgang. Bij onjuiste behandeling of opslag kunnen lithium-accu’s namelijk een serieus veiligheidsrisico vormen.

Interne beschadiging blijft vaak onopgemerkt

Een belangrijk aandachtspunt is dat schade aan een accu niet altijd zichtbaar is aan de buitenkant. Een kleine botsing, val of verkeerde handeling kan intern defecten veroorzaken zonder duidelijke waarschuwing. Tijdens het laden kunnen deze verborgen beschadigingen leiden tot oververhitting of kortsluiting. In sommige gevallen resulteert dit in rookontwikkeling, brand of zelfs een explosieve reactie. Accubranden zijn lastig te beheersen en gaan vaak gepaard met giftige rookgassen.

Mogelijke gevolgen van een accubrand

Wanneer een lithium-ion accu in brand raakt, zijn de gevolgen vaak groot. Naast schade aan gebouwen en apparatuur kan ook de veiligheid van medewerkers direct in gevaar komen. Daarnaast kunnen productiestilstand, herstelkosten en reputatieschade een flinke impact hebben op de organisatie. Het nemen van preventieve maatregelen is daarom geen luxe, maar een noodzaak.

Veilig laden vraagt om discipline en toezicht

Een verantwoorde laadprocedure begint bij het gebruik van een geschikte oplader die is afgestemd op het specifieke accutype. Opladers met een verkeerde spanning of capaciteit kunnen de accu overbelasten en oververhitting veroorzaken. Ook is het belangrijk dat accu’s nooit zonder toezicht worden opgeladen, zeker niet in afgesloten of slecht geventileerde ruimtes. Een goed ingerichte laadplek met voldoende ventilatie verkleint het risico op incidenten aanzienlijk.

Opslag onder de juiste omstandigheden

Niet alleen tijdens het laden, maar ook bij opslag is voorzichtigheid geboden. Lithium-accu’s moeten worden bewaard in een droge, stabiele omgeving met een constante temperatuur, op veilige afstand van brandbare materialen. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor een gecertificeerde accukluis. Deze speciaal ontwikkelde veiligheidskasten creëren een gecontroleerde, brandvertragende omgeving voor zowel opslag als laden.

Beperking van schade bij incidenten

Ook wanneer alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen, kan een incident niet volledig worden uitgesloten. In dat geval voorkomt een Batteryguard accukluis dat vuur en rook zich verder verspreiden binnen het gebouw. Dit beperkt de schade en biedt medewerkers en hulpdiensten extra tijd om adequaat te handelen. Daarnaast draagt het gebruik van een accukluis bij aan het voldoen aan de eisen van verzekeraars en arbodiensten.

Bewust werken vergroot de veiligheid

Veilig omgaan met lithium-ion accu’s vraagt om structurele aandacht, duidelijke procedures en de juiste voorzieningen. Door medewerkers te informeren en te investeren in veilige laad- en opslagoplossingen, wordt het risico op brand aanzienlijk verkleind. Zo blijft niet alleen de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd, maar worden ook mensen en middelen optimaal beschermd.

Veiligheid begint bij bewustwording

Verantwoord omgaan met lithium-ion accu’s vraagt om kennis, aandacht en de juiste middelen. Door medewerkers te informeren en te investeren in veilige laad- en opslagoplossingen, verklein je de kans op brand en vergroot je de bedrijfsveiligheid. Zo waarborg je niet alleen de continuïteit van je organisatie, maar ook de veiligheid van mens en materiaal.

