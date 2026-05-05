BREDEVOORT — Djûke Poppinga vertelt in Bredevoort over vertalen uit het Arabisch

Literair vertaler Djûke Poppinga is vrijdag 15 mei te gast in het Literair Café van de in . Zij vertelt daar over de kunst van het vertalen van Arabische literatuur naar het Nederlands.

Poppinga vertaalde sinds de jaren tachtig meer dan zestig Arabische titels. Daarmee maakte zij werk toegankelijk voor Nederlandse lezers die de oorspronkelijke taal niet beheersen. Tijdens de avond gaat zij in op de structuur van het Arabisch en op de keuzes die een vertaler moet maken. Blijf je dicht bij de brontaal, of kies je juist voor meer vrijheid om de bedoeling van een tekst beter over te brengen?

Ook bespreekt Poppinga het verschil tussen ‘exotiserend’ en ‘naturaliserend’ vertalen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat zij zien hoe ingewikkeld én creatief literair vertalen kan zijn.

Een bijzonder voorbeeld is de roman Een tuin voor verloren benen van Mahmoud Jouda. Dit boek verscheen in 2024 als eerste roman uit Gaza in Nederlandse vertaling. Volgens Poppinga ontbraken boeken uit Gaza lange tijd niet alleen in Nederland, maar vermoedelijk in heel Europa.

Djûke Poppinga was tot haar pensioen docent Arabische taal en literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is zij adviseur voor het Arabische programma van het Winternachten festival. De avond begint om 20.00 uur; de deuren gaan om 19.30 uur open. Kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en €15 aan de deur.

Meer informatie en aanmelden kan via koppelkerk.nl/poppinga.

