ACHTERHOEK — Boerderijen openen hun erf tijdens Campina Open Boerderijdagen

Melkveehouders in de regio openen op vrijdag 15 mei en maandag 25 mei hun deuren voor het publiek tijdens de Campina Open Boerderijdagen. Bezoekers krijgen op verschillende boerderijen in onder meer Beltrum, Neede, Baak en Toldijk een kijkje achter de schermen van het boerenleven. De open dagen zijn gratis toegankelijk en duren van 10.00 tot 16.00 uur.

De jaarlijkse actie, georganiseerd door FrieslandCampina, beleeft dit jaar de 19e editie. Boeren laten zien hoe melk wordt geproduceerd en wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een modern melkveebedrijf. Daarbij is er aandacht voor duurzaamheid, zoals het opwekken van energie met zonnepanelen, windmolens en mestvergisters.

Vooral gezinnen met kinderen kunnen zelf aan de slag op het erf. Er zijn activiteiten zoals spelletjes, educatieve opdrachten en het ontmoeten van koeien van dichtbij. Kinderen ontvangen bij aankomst een zogenoemd ‘Doeboek’ met weetjes en opdrachten over het boerenleven.

In de Achterhoek doen onder meer boerderijen mee in Beltrum, Neede, Baak en Toldijk. Daarmee krijgen bezoekers de kans om lokaal te ervaren waar zuivelproducten vandaan komen en hoe boeren werken aan voedselproductie van nu én de toekomst.

Meer informatie en een overzicht van alle deelnemende boerderijen is te vinden via

https://www.campina.nl/campina-open-boerderijdagen-2026

