DOETINCHEM — Klassieker Amadeus terug op het grote doek in 4K-restauratie

De beroemde film Amadeus keert terug naar de bioscoop. De met acht Oscars bekroonde klassieker uit 1984 is vanaf 15 mei in een nieuwe 4K-restauratie te zien bij Filmhuis.

De film van regisseur Miloš Forman vertelt het verhaal van componist Wolfgang Amadeus Mozart door de ogen van hofcomponist Antonio Salieri. Salieri raakt verteerd door jaloezie vanwege het uitzonderlijke muzikale talent van Mozart. De combinatie van klassieke muziek, kostuums en het achttiende-eeuwse Wenen maakte de film wereldwijd geliefd.

De productie won destijds acht Oscars, waaronder voor Beste Film en Beste Regisseur. Volgens het filmhuis is de oorspronkelijke bioscoopversie nu voor het eerst sinds 1984 weer in de zalen te zien.

In de hoofdrollen spelen F. Murray Abraham, Tom Hulce en Elizabeth Berridge. De film duurt 160 minuten en heeft een kijkwijzer van 12 jaar en ouder vanwege grof taalgebruik en spannende scènes.

Meer informatie en tickets zijn te vinden via Amphion Filmhuis.

