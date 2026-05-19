ZWOLLE (BIJ GROENLO) — Zwols Meifeest trekt veel bezoekers tijdens jubileumeditie

Zwolle bij Groenlo vanuit de lucht. Op de foto is goed te zien hoe de buurtschap tussen het groen en de omliggende landerijen ligt. Foto: Marcel Houwer

De 90ste editie van het Zwols Meifeest in Zwolle bij is volgens de organisatie zeer succesvol verlopen. Afgelopen weekend stond feestterrein ’t Strootman drie dagen lang in het teken van muziek, sport en gezelligheid. Het programma begon vrijdag met de Vrijdagmiddagborrel, waarvoor ongeveer 450 aanmeldingen waren. Ook de optredens tijdens Zwolle Live trokken veel bezoekers. Zaterdagavond was de feesttent opnieuw goed gevuld met optredens van DJ Bacchie en The Green Monkeys.

Op zondag werd het jubileum gevierd met taart en diverse activiteiten, waaronder volleybal, trefbal, kaarten en de fietssterrit. Team De Kaarters won het volleybaltoernooi, terwijl Vincent Overkamp de fietssterrit op zijn naam schreef.

De organisatie van Feestvereniging Zwolle kijkt terug op een geslaagde jubileumeditie waarin saamhorigheid, traditie en gezelligheid centraal stonden.

💡 Wist je dat Wist je dat Zwolle bij een buurtschap is in de gemeente en dus niet het Overijsselse Zwolle?

