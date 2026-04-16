ACHTERHOEK — Jongeren zien social media steeds vaker als risico voor mentale gezondheid

Steeds meer jongeren ervaren social media als een risico voor hun mentale gezondheid. Uit nieuw onderzoek van Jong Geluid blijkt dat 37 procent van de 15- tot 17-jarigen social media als gevaar ziet voor hun welzijn. Het onderzoek, uitgevoerd door en , laat zien dat social media diep verweven zijn in het dagelijks leven van jongeren. Platforms als TikTok, Snapchat en Instagram worden vooral vanaf 12 jaar intensief gebruikt.

Toch ervaren veel jongeren ook negatieve effecten. Zo geeft één op de zeven aan minder gelukkig te worden van social media en probeert ruim een derde het gebruik te verminderen. Volgens de onderzoekers spelen factoren zoals online vergelijking, constante bereikbaarheid en prestatiedruk hierbij een grote rol. Ook ouders maken zich zorgen: ongeveer de helft ziet social media als risico voor hun kind. Tegelijkertijd probeert een meerderheid hun kinderen wel bewust te leren omgaan met online platforms.

De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor het gesprek met jongeren zelf. Niet alleen regels, maar juist begrip voor hun online beleving zou helpen om gezonder gebruik te stimuleren.

