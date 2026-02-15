24e carnavalsviering in basiliek

156 keer bekeken

GROENLO – In de H. Calixtusbasiliek in Grolle is zaterdag 14 februari voor de 24e keer de carnavalsviering van Woord en Gebed gehouden. De viering begon om 17.30 uur en stond, passend bij Valentijnsdag, in het teken van liefde. De dienst werd voorgegaan door pastoor H. de Jong. Muzikale medewerking was er van Vocales en Hofkapel De Knolle. Leden van carnavalsverenigingen De Knunnekes en De Maispotters waren aanwezig, samen met de hoogheden en de Raad van 11.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het thema Onder elk masker klopt hetzelfde hart vormde de rode draad. In lezingen, gebeden en de overweging werd stilgestaan bij liefde, respect en omzien naar elkaar – waarden die ook tijdens carnaval centraal horen te staan.

Tijdens de gebedsintenties was er aandacht voor vrijwilligers, organisatoren, zieken en mensen die het carnaval minder uitbundig kunnen vieren. Ook werd een collecte gehouden voor Stichting Dierenpark De Halve Maan. Dit jaar werden de “Woorden voor onderweg naar Aswoensdag” uitgesproken door Henri (Wally) Walterbos. Daarmee werd vooruitgekeken naar het einde van de carnavalsdagen en de start van de vastentijd.

Met muziek, kleurrijke kleding en een goed gevulde kerk liet de viering opnieuw zien dat carnaval in Groenlo meer is dan alleen feest.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)