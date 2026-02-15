Plan voor elf levensloopbestendige appartementen in Zelhem

216 keer bekeken

ZELHEM – Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Bronckhorst heeft op 10 februari 2026 in principe ingestemd met de ontwikkeling van elf levensloopbestendige appartementen op de locatie van het leegstaande winkelpand aan de Doetinchemseweg 31 in Zelhem. Van de elf woningen vallen er zes in de Achterhoekse betaalbare prijscategorie; de overige vijf worden vrije sector koopappartementen.

Inbreiding binnen het dorp

Met het plan wordt een langdurig leegstaand winkelpand vervangen door toekomstbestendige woningen. Het gaat om zogeheten inbreiding: bouwen binnen de bestaande dorpscontouren. Dat draagt bij aan een compact en verzorgd dorpsbeeld en versterkt de leefbaarheid.

Wethouder Emmeke Gosselink noemt het initiatief een kans voor Zelhem: “Dit plan draagt bij aan de vitaliteit van Zelhem en biedt vooral Zelhemse senioren de mogelijkheid om kleiner en levensloopbestendig te wonen, dicht bij voorzieningen.”

Vervolgprocedure

Voor de uitvoering is een wijziging van het omgevingsplan nodig, omdat het perceel een andere functie krijgt. De initiatiefnemers werken het plan verder uit. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Vervolgens kan de omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd.

Aansluiting bij woonbeleid

Het project sluit aan bij de Herijkte Woonvisie Bronckhorst 2024–2030 en levert een bijdrage aan zowel de lokale woningbouwopgave als de regionale woondeal Achterhoek 2025–2034.

