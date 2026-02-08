Doornroosje de Musical naar Amphion met verkleedwedstrijd en meet & greet

182 keer bekeken

DOETINCHEM – Op woensdag 18 februari 2026 is Doornroosje de Musical te zien in het Amphion Theater in Doetinchem. De familiemusical van Van Hoorne Studios wordt die dag twee keer gespeeld, om 13.30 uur en om 16.00 uur. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Het bekende sprookje komt tot leven met muziek, humor en kleurrijke personages. In het verhaal wordt prinses Doornroosje bij haar geboorte vervloekt door de tovenaars Thibalt en Corry, die niet zijn uitgenodigd voor het koninklijke feest. De vloek zorgt voor onrust in het rijk wanneer Doornroosje zich daadwerkelijk prikt aan een spinnenwiel en in een diepe slaap valt.

Rondom de voorstelling organiseert Amphion extra activiteiten voor jonge bezoekers. In de foyer is een sprookjesverkleedwedstrijd, waarbij kinderen zich kunnen aanmelden en kans maken op een prijs. Na afloop van de musical is er een meet & greet, waarbij bezoekers op de foto kunnen met de personages uit de voorstelling.

Doornroosje de Musical is te zien in Amphion Theater aan de Hofstraat 159 in Doetinchem.

