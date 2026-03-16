AALTEN — Het Noorden viert 160 jaar met eigen jubileumbier

Grand Café Het Noorden in Aalten bestaat dit jaar 160 jaar en viert dat met een eigen speciaalbier. Het jubileumbier Noorden Blond wordt vrijdag officieel gepresenteerd en is daarna te proeven in het Grand Café en op het terras van Het Noorden. Het bier is speciaal voor het jubileum gebrouwen door Brouwerij Wentersch uit Winterswijk. Noorden Blond is een kruidig en aromatisch blond bier met een alcoholpercentage van 5,5 procent. Volgens de initiatiefnemers is het een toegankelijk speciaalbier dat goed past bij een ontspannen moment op het terras of een gezellige borrel.

Met het jubileumbier wordt stilgestaan bij de lange geschiedenis van Het Noorden. De oorsprong van de horecalocatie gaat terug tot 1866. Op deze plek, bij de molen in Aalten, ontstond toen een tapperij waar reizigers konden stoppen om iets te eten en te drinken. In de jaren daarna groeide Het Noorden uit tot een bekende ontmoetingsplek voor inwoners uit Aalten en de regio.

De huidige eigenaren, Nita en Wesley Hüning, zien het jubileumbier als een passende manier om het 160-jarig bestaan te vieren. Volgens hen draait Het Noorden al generaties lang om samenkomen, proeven en samen het glas heffen.

Het speciale jubileumbier Noorden Blond is de komende periode verkrijgbaar in het Grand Café en in de biertuin van Het Noorden in Aalten.

