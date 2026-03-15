De musical Malle Babbe, over het leven en de herinneringen van zanger Rob de Nijs, is van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 maart 2026 te zien in Amphion Theater in Doetinchem. De voorstellingen beginnen telkens om 20.00 uur aan de Hofstraat 159.

De productie neemt het publiek mee in een fantasierijke reis door het leven van Rob de Nijs. Centraal staat een bepalende periode waarin hij, door zijn ziekte van Parkinson, nog maar weinig kon. In het verhaal neemt Jet de Nijs hem mee terug naar eerdere jaren, waarna droom en werkelijkheid door elkaar lopen in het zogenoemde Circus van zijn Geheugen.

In de musical komen verschillende momenten uit zijn carrière voorbij, waaronder het winnen van een talentenjacht, een optreden bij Willem Duys in Voor De Vuist Weg, zijn hit Ritme van de Regen en later succes met Banger Hart. Daarmee laat de voorstelling zien waarom Rob de Nijs voor veel Nederlanders een blijvende naam in de muziekwereld is.

René van Kooten vertolkt de rol van Rob de Nijs. Lottie Hellingman en Bertrie Wierenga spelen afwisselend Jet de Nijs. De cast wordt begeleid door een live orkest.

Volgens Amphion is Doetinchem een van de laatste speelplekken van deze musical. Daarmee is de reeks voor veel liefhebbers een laatste kans om de productie nog in het theater te zien.

