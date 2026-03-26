AALTEN — Horeca in Aalten zet smartphone even in de kluis met ‘Offline Resort’

Even uit eten zonder afleiding van een smartphone. Bij Grand Café Het Noorden in Aalten kan het vanaf april. Het horecabedrijf start met het zogeheten ‘Offline Resort’, een experiment waarbij gasten vrijwillig hun telefoon inleveren bij binnenkomst.

Het initiatief komt van eigenaren Wesley en Nita Hüning, die merkten dat telefoongebruik aan tafel steeds vaker de aandacht overneemt. Geïnspireerd door trends in de horeca besloten zij het anders aan te pakken. Gasten die meedoen, bergen hun smartphone veilig op in een speciale kast en krijgen daarvoor een alternatieve, offline ervaring terug.

Op tafel verschijnt geen digitale menukaart, maar een fysieke variant met puzzels, spelletjes en kleine activiteiten. Denk aan een cryptogram, dobbelspel, krant of een mini-schilderijtje. Het doel is volgens de ondernemers eenvoudig: meer aandacht voor elkaar en minder voor het scherm.

Het concept sluit aan bij het 160-jarig bestaan van Het Noorden. Op dezelfde plek werd in 1866 al een café en speeltuin geopend, met als doel mensen samen te brengen. Die gedachte staat volgens de eigenaren nog steeds centraal.

Ook op de werkvloer wordt het experiment positief ontvangen. Medewerkers zien dat gasten sneller met elkaar in gesprek raken wanneer telefoons verdwijnen uit het zicht.

Of het Offline Resort een blijvend onderdeel wordt, is nog niet zeker. De komende periode wordt vooral gekeken naar de reacties van gasten. Als die na een avond zonder telefoon aangeven dat het gezelliger was, beschouwt Het Noorden het experiment als geslaagd.

