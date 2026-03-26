LAREN (GLD) — Huis Verwolde viert 250 jaar met jubileumseizoen vol activiteiten

Huis Verwolde viert dit jaar zijn 250-jarig bestaan met een uitgebreid jubileumprogramma. Het statige landhuis werd in 1776 betrokken door de familie Van der Borch en is sindsdien grotendeels intact gebleven. Het jubileum wordt het hele jaar gevierd met rondleidingen, een expositie en diverse activiteiten.

Vanaf 1 april is het huis weer geopend voor publiek op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Bezoekers krijgen een inkijk in het leven van toen, met authentieke vertrekken op de beletage en het onderhuis waar personeel werkte en leefde. Veel originele meubels en gebruiksvoorwerpen zijn nog aanwezig.

Bijzonder onderdeel van het jubileum zijn de zogenoemde historische diners. In het archief werden handgeschreven kookboeken uit de 18e eeuw gevonden, waaronder recepten van Reiniera Charlotta van der Borch-van Goltstein. Op basis hiervan worden in april en oktober vijfgangendiners georganiseerd in de oranjerie.

Het programma wordt later in het jaar aangevuld met lezingen, themarondleidingen en workshops, gebaseerd op nieuwe ontdekkingen uit het archief. Sinds 1977 is Huis Verwolde in beheer bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

Meer informatie over activiteiten en reserveren:

https://www.glk.nl/verwolde

https://www.glk.nl/activiteiten-verwolde

Advertentie