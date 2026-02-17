Aantal woningbranden in Achterhoek fors gestegen, ook in Oost Gelre

336 keer bekeken

ACHTERHOEK / OOST GELRE – Het aantal woningbranden in de Achterhoek is in 2025 met bijna 20 procent gestegen. In totaal ging het om 171 meldingen, een toename van 19,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van cijfers uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de brandweer.

De stijging in de Achterhoek ligt daarmee fors boven het Gelderse gemiddelde van 9,8 procent. Ook in andere regio’s in de provincie, zoals Rivierenland (+16,8%) en Arnhem/Nijmegen (+9,7%), nam het aantal woningbranden toe.

Oost Gelre in top 5

In de ranglijst van gemeenten met relatief de meeste woningbranden staat Oost Gelre op de vierde plaats. Hier waren in 2025 gemiddeld 9,7 woningbranden per 10.000 woningen.

De top vijf in de Achterhoek:

Zutphen: 13,5 per 10.000 woningen

Brummen: 12,2

Lochem: 10,2

Oost Gelre: 9,7

Oude IJsselstreek: 9,6

In Aalten (4,9) en Bronckhorst (5,5) kwamen relatief de minste woningbranden voor.

Vooral in wintermaanden

Landelijk vonden de meeste woningbranden plaats in december, met gemiddeld 30,7 branden per dag. Dat is 48 procent meer dan het maandgemiddelde in 2025. Ook januari lag fors hoger dan gemiddeld.

Volgens Independer spelen onder meer kaarsen en houtkachels in de winter een rol. Daarnaast kunnen incidenten met e-bikeaccu’s of keukenbranden snel uit de hand lopen. De stijging heeft mogelijk ook invloed op verzekeringspremies. Volgens Independer zijn de prijzen van woonverzekeringen de afgelopen vier jaar met ruim 20 procent gestegen.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden via:

https://www.independer.nl/opstalverzekering/info/onderzoek/woningbranden-2026

