Nieuwe TweedeJeugd-hoogheden gepresenteerd

GROENLO – Tijdens de TweedeJeugdmiddag op Tulpendinsdag zijn Jan Dijk en Eric Woertman uitgeroepen tot de 12e TweedeJeugdPrins Jan en TweedeJeugdAdjudant Eric. Dat gebeurde in een volle zaal van Carnavalshoes City Lido in Groenlo, waar honderden carnavalsliefhebbers samenkwamen voor zang, dans en buuts.

De twee nieuwe hoogheden volgen Johan Klein Gunnewiek en Wim Nijenhuis op. Dijk en Woertman kennen elkaar al jaren, onder meer via hun werk bij de Grolsche bierbrouwerij. In hun proclamatie lieten ze weten trots te zijn op hun stad en het Bourgondische karakter van Groenlo.

Het programma bood verder optredens van onder anderen Simone Schutten, begeleid door Christof Elsinghorst, dansgroepen Bazooka en de Dansmarietjes en uiteraard Hofkapel De Knolle. Buutredners Tess Huisman en Eva Harbers openden de middag in de ton. Daarna volgden Paul Scharenborg (Bas de Stofjas) uit Beltrum en Paul Wieferink uit De Lutte, die het publiek moeiteloos aan het lachen kregen.

Ook vanuit het gemeentebestuur was er inbreng. Wethouder Ellen Dusseldorp begon haar toespraak in de ton, waarna burgemeester Annette Bronsvoort het woord overnam. Zij nam afscheid van haar ambt en sprak de zaal nog eenmaal toe in carnavaleske stijl.

Nieuw dit jaar waren de TweedeJeugdHofdames Janine Tops en Anneke Rave, die de optredenden begeleidden. De muzikale afsluiting kwam van het Knunnekes Dweilorkest. Na het officiële programma volgde een lange rij felicitaties voor de nieuwe hoogheden. De twee regeren met leus: Wi’j scheurt en brouwt vedan’

