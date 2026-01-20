Aanwijzing Tree of Life Pharmacy in Dinxperlo beëindigd
DINXPERLO – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Tree of Life Pharmacy beëindigd. Dat betekent dat de apotheek sinds 12 januari 2026 weer farmaceutische zorg mag verlenen aan patiënten die in Nederland wonen.
De apotheek in Dinxperlo werkt samen met online platforms waar patiënten geneesmiddelen kunnen aanvragen. Deze middelen worden na voorschrift door een arts via een bezorgdienst geleverd. Bij een inspectie eind 2025 constateerde de IGJ meerdere tekortkomingen in de zorgverlening. Het ging daarbij onder meer om het opvragen en bijhouden van patiëntendossiers, de medicatiebewaking en de begeleiding van patiënten.
Volgens de inspectie heeft de apotheker inmiddels voldoende maatregelen genomen om veilige en verantwoorde farmaceutische zorg te waarborgen. Omdat aan de gestelde eisen is voldaan, is de aanwijzing ingetrokken.
De apotheek kan daardoor haar werkzaamheden richting Nederlandse patiënten weer volledig hervatten.
