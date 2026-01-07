Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend

DOETINCHEM – Spellenclub Doetinchem organiseert ook in 2026 weer maandelijkse spelmiddagen voor liefhebbers van bord- en kaartspellen. Op vaste zondagen zijn bezoekers welkom in buurthuis Fort Garry Horse aan de Torontostraat in Doetinchem. De middagen duren van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.

De spelmiddagen zijn laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die graag samen speelt. Alleen komen is geen probleem; er is altijd plek om aan te schuiven. De eerste keer meespelen is gratis. De club trekt deelnemers van 18 tot bijna 75 jaar uit Doetinchem en de wijde regio.

Volgens organisator Ruben Kwaaitaal speelt de Achterhoek een opvallende rol binnen de Nederlandse bordspelwereld. “Initiatieven als Spellenclub Doetinchem en andere regionale clubs zorgen ervoor dat spelers van alle leeftijden elkaar ontmoeten, niet alleen hier maar door het hele land.”

Ook historisch heeft de regio een bijzondere plek. Het bekende bordspel Stratego zou zijn uitgewerkt door Groenloër Jacques Johan Mogendorff, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De spelmiddagen vinden plaats van januari tot en met december (met een zomerpauze). De exacte data zijn te vinden op de website van de club. Wie voor het eerst wil komen, kan zich vooraf aanmelden via e-mail.

🔗 www.spellenclubdoetinchem.nl

