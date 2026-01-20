Stefan Mondial brengt discogevoel uit de jaren ’70 terug met nieuwe single

GROENLO – De uit Groenlo afkomstige zanger Stefan Mondial heeft op 20 januari 2026 zijn nieuwe single Jij bent zoveel meer uitgebracht. Met het nummer grijpt hij terug op het discotijdperk van de jaren zeventig en laat hij de sound van spiegelbollen en dansvloeren opnieuw herleven.

De single is een swingende disco-dansplaat die zowel nostalgie oproept bij oudere luisteraars als een eerste kennismaking vormt met het klassieke discogevoel voor een jongere generatie. In het nummer zit bovendien een duidelijke knipoog naar de Duitse discozangeres Marianne Rosenberg, een icoon uit die tijd.

Jij bent zoveel meer werd geproduceerd door Jeroen Dirksen en kreeg een kleurrijke videoclip, vastgelegd door Niels Horstman. De combinatie van muziek en beeld sluit aan bij de sfeer van glitter, glamour en vrolijkheid die bij disco hoort.

Stefan Mondial is al sinds eind jaren negentig actief in de muziekwereld. Met zijn optredens, waarin gezelligheid en meezingen centraal staan, weet hij al jaren een breed publiek te bereiken. Met deze nieuwe single voegt hij daar een duidelijke ode aan de jaren ’70 aan toe.

