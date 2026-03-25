ACHTERHOEK — Gemeenten blijven samenwerken aan opvang vluchtelingen tot 2028

De gemeente Oost Gelre blijft samen met andere Achterhoekgemeenten werken aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders. Dat blijkt uit recente besluiten van de colleges in de regio. De samenwerking wordt voortgezet tot in ieder geval 2028.

Aanleiding is de landelijke verplichting vanuit de Spreidingswet, die gemeenten vraagt om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor opvangplekken. In de Achterhoek is hiervoor eerder een regionaal plan opgesteld voor de periode 2025–2026. Deze aanpak wordt nu doorgetrokken naar de volgende periode.

De gemeenten blijven daarbij uitgaan van bestaande afspraken over aantallen en verdeling van opvang, maar houden ruimte om plannen aan te passen. Zo kunnen locaties, capaciteit en doelgroepen per gemeente verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden.

Voor de gemeente Oost Gelre betekent dit dat er lokaal gekeken blijft worden naar geschikte woon- en opvangplekken. Dat kan gaan om tijdelijke opvanglocaties, maar ook om reguliere woningen of herontwikkeling van bestaande panden, zoals eerder in Lichtenvoorde is voorgesteld.

Met de voortzetting van de samenwerking willen de Achterhoekgemeenten zorgen voor een stabiele en gezamenlijke aanpak, waarbij zowel opvang als integratie van nieuwkomers wordt georganiseerd.

