LICHTENVOORDE — Drukkerij Westerlaan mogelijk omgebouwd tot woonplek voor statushouders

De voormalige Drukkerij Westerlaan aan de Van der Meer de Walcherenstraat in Lichtenvoorde komt mogelijk in beeld als woonlocatie voor statushouders. Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft besloten in principe mee te willen werken aan het plan om het leegstaande bedrijfspand een woonbestemming te geven.

Het plan komt van een initiatiefnemer die het pand wil herontwikkelen tot woonruimte. Volgens de gemeente sluit dit aan bij de ambitie om tot 2030 extra woningen te realiseren, met name voor doelgroepen zoals statushouders. Het leegstaande pand en de ligging nabij voorzieningen maken de locatie volgens het college geschikt.

Wethouder Gerjan Teselink noemt het plan kansrijk. “We staan als gemeente voor de uitdaging om passende woonruimte te creëren voor verschillende doelgroepen. Deze locatie biedt kansen en kan bijdragen aan een goede start voor nieuwe inwoners.”

De plannen zijn nog niet definitief. De initiatiefnemer moet eerst verder onderzoek doen naar onder meer het aantal woningen, de indeling en de haalbaarheid. Een eerste schets laat zien dat er meerdere studio’s en een gezamenlijke ruimte mogelijk zijn. Daarnaast worden afspraken gemaakt over veiligheid, beheer, kosten en communicatie met de omgeving.

Ook omwonenden worden opnieuw betrokken bij het proces. Eerder hebben zij al zorgen geuit. De gemeente wil dat deze zorgvuldig worden meegenomen voordat verdere stappen worden gezet.

Na dit principebesluit worden zowel de initiatiefnemer als de omgeving geïnformeerd. Daarna start de procedure om het plan verder uit te werken en te toetsen.

