GROENLO — Leegstaande panden Kevelderstraat mogelijk omgebouwd tot woningen

Twee leegstaande winkelpanden aan de Kevelderstraat in Groenlo worden mogelijk omgebouwd tot woningen. Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft hiervoor een principebesluit genomen. Het gaat om de panden op nummers 25 en 27, waar voorheen onder meer boekhandel Wiegerink was gevestigd. De initiatiefnemer wil op nummer 25 één woning realiseren en op nummer 27 vier appartementen.

Volgens de plannen wordt een deel van de bestaande bebouwing gesloopt om ruimte te maken voor buitenruimte, bergingen en parkeerplaatsen. In totaal worden er zes parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. De woningen komen in het huursegment en twee daarvan worden levensloopbestendig uitgevoerd. Daarmee sluit het plan aan bij de wens van de gemeente om meer passende woningen toe te voegen in het centrum van Groenlo. De bestaande gevels van de panden blijven behouden, maar moeten wel worden verbeterd. De welstandscommissie beoordeelt de plannen opnieuw in een later stadium.

Het gaat nog niet om een definitief besluit. Na dit principebesluit volgt eerst een verdere uitwerking en een ruimtelijke procedure. Ook worden omwonenden betrokken bij het vervolg.

Met het plan wil de gemeente leegstand tegengaan en tegelijkertijd nieuwe woningen toevoegen binnen de bestaande kern van de stad Groenlo.

