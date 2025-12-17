Achterhoek Raad stelt Ruimtelijk Perspectief vast: koers voor de regio en zorgen over veiligheid

ACHTERHOEK – De Achterhoek Raad heeft maandag 15 december tijdens de laatste vergadering van 2025 het Ruimtelijk Perspectief Achterhoek (RPA) vastgesteld. Het document schetst een toekomstbeeld richting 2100 en moet gemeenten helpen om gezamenlijk richting te geven aan ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De bijeenkomst was de 25e sinds de start van de Raad in 2018.

Vooraf konden raadsleden zich laten bijpraten over lopende projecten binnen de Regio Deal Achterhoek, waaronder datagedreven woningbouw, publieke mobiliteit en ‘Achterhoek Verbindt’. De belangstelling was groot.

RPA geeft gezamenlijke richting

Tijdens de vergadering stond het RPA centraal. Het perspectief bevat richtinggevende uitgangspunten voor een toekomstbestendige Achterhoek. Volgens stuurgroepvoorzitter Emmeke Gosselink biedt het document “handvatten om zelf sturing te blijven geven aan de toekomst van de regio. Het helpt ons om focus aan te brengen en met één stem op te trekken.”

Hoewel meerdere fracties benadrukten dat lokale omgevingsvisies leidend blijven, diende BBB Berkelland samen met andere partijen een amendement in om dat explicieter vast te leggen. Dat amendement werd verworpen. Uiteindelijk werd het RPA met enkele tegenstemmen vastgesteld.

NPVR: leren, experimenteren en samenwerken

Ook het Nationaal Programma Vitale Regio’s (NPVR) kwam aan bod. Achterhoek-boardlid Otwin van Dijk noemde het programma “een meerjarig partnerschap met het Rijk, waarin we niet alleen willen vragen, maar ook laten zien wat we te bieden hebben.”

Programmamanager René Buiting presenteerde het eerste narratief voor het regioplan, waarin de Achterhoek zich profileert als regio die wil experimenteren en samenwerken. Raadsleden gaven hun eerste feedback mee.

Motie: arrestantenvoorziening terug naar Doetinchem

De gezamenlijke CDA- en VVD-fracties, Lokaal Belang Oude IJsselstreek en PvLM dienden een motie in om heropening van het arrestantencomplex in Doetinchem als regionale voorkeur uit te spreken. Sinds de sluiting in 2020 kost het vervoer van arrestanten volgens hen te veel politiecapaciteit.

Regiovoorzitter Mark Boumans gaf aan deze zorgen te herkennen. De motie, bedoeld om het dossier sterker te positioneren richting politie en Rijk, werd aangenomen.

