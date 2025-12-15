Kerstworkshop bij Kringloop Aktief brengt creativiteit en saamhorigheid

GROENLO – Zo’n 35 deelnemers deden afgelopen week mee aan de kerstworkshop bij Kringloop Aktief. Inwoners uit de regio én vakantiegangers maakten er sfeervolle kerststukken met hergebruikte materialen uit de kringloopwinkel en vers kerstgroen, dat belangeloos werd geleverd door hoveniersbedrijf Kramer & Molenveld.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens de workshop werd ook goed gezorgd voor de inwendige mens. Liesbeth van Sius trakteerde de deelnemers op feestelijk versierde cupcakes en schonk koffie, thee en ranja. Haar collega David verzorgde belegde broodjes. De deelnemers reageerden enthousiast op het laagdrempelige initiatief en spraken lovend over de samenwerking tussen Sius en Aktief.

Het team van Kringloop Aktief kijkt tevreden terug. “Het is mooi om te zien hoe creativiteit, duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. Zo’n dag verbindt mensen, en dat smaakt naar meer,” vertelt een medewerker.

De organisatie ziet de succesvolle workshop als bewijs dat samenwerken loont en dat activiteiten waarbij iedereen welkom is een belangrijke sociale waarde hebben.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)