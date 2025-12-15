Kerstworkshop bij Kringloop Aktief brengt creativiteit en saamhorigheid
GROENLO – Zo’n 35 deelnemers deden afgelopen week mee aan de kerstworkshop bij Kringloop Aktief. Inwoners uit de regio én vakantiegangers maakten er sfeervolle kerststukken met hergebruikte materialen uit de kringloopwinkel en vers kerstgroen, dat belangeloos werd geleverd door hoveniersbedrijf Kramer & Molenveld.
Tijdens de workshop werd ook goed gezorgd voor de inwendige mens. Liesbeth van Sius trakteerde de deelnemers op feestelijk versierde cupcakes en schonk koffie, thee en ranja. Haar collega David verzorgde belegde broodjes. De deelnemers reageerden enthousiast op het laagdrempelige initiatief en spraken lovend over de samenwerking tussen Sius en Aktief.
Het team van Kringloop Aktief kijkt tevreden terug. “Het is mooi om te zien hoe creativiteit, duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. Zo’n dag verbindt mensen, en dat smaakt naar meer,” vertelt een medewerker.
De organisatie ziet de succesvolle workshop als bewijs dat samenwerken loont en dat activiteiten waarbij iedereen welkom is een belangrijke sociale waarde hebben.
