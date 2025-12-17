Achterhoek schetst toekomstbeeld voor ruimtelijke inrichting richting 2100

DOETINCHEM – De Achterhoek Raad heeft maandag 15 december het Ruimtelijk Perspectief Achterhoek (RPA) vastgesteld. Het document schetst hoe de regio er in 2100 uit zou kunnen zien en biedt houvast bij lastige keuzes over wonen, natuur, landbouw, energie en bereikbaarheid. De ruimte in de regio staat onder druk door vergrijzing, klimaatverandering en een groeiende vraag naar woningen.

Volgens Emmeke Gosselink, voorzitter van de stuurgroep RPA en wethouder in Bronckhorst, is het bijzonder dat de regio nu één gezamenlijk toekomstbeeld heeft: “Niet alles kan, en niet alles kan overal. Dit perspectief helpt ons om moeilijke afwegingen te maken en onze kracht te versterken.”

Wat staat er in het toekomstbeeld?

Het RPA is geen beleidskader, maar een richtinggevend verhaal. Belangrijke lijnen zijn:

bouwen van passende woningen in en rond bestaande dorpen en steden;

sterke kernen met voorzieningen die bereikbaar blijven;

een toekomstbestendige economie die talent behoudt;

ruimte voor landbouw én natuur;

passende energieoplossingen;

een gezonde leefomgeving met ruimte voor water en bescherming tegen droogte en overlast.

Gemeenten houden hun eigen omgevingsvisie, maar gebruiken het perspectief om samenhangende keuzes te maken.

Samenwerking als sleutel

Het toekomstbeeld is ontwikkeld met de acht Achterhoekse gemeenten, het Waterschap Rijn en IJssel en maatschappelijke partijen – de zogeheten 3O-samenwerking. Voorzitter van de Achterhoek Board Mark Boumans benadrukt de meerwaarde: “Voor het eerst spreken we met één stem over ruimte. Dat maakt ons sterker richting Den Haag en provincie.”

Het RPA werd nu al gebruikt bij de regionale reactie op de ontwerp-Nota Ruimte van het Rijk.

En nu?

De regio werkt de komende tijd aan een gezamenlijk programma met projecten om het toekomstbeeld verder uit te werken. Gosselink: “We willen de Achterhoek die we zo mooi vinden goed doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.”

