Arjen Nijman verlengt contract bij s.v. Grol

GROENLO – Arjen Nijman blijft ook in het seizoen 2026/2027 hoofdtrainer van het eerste elftal van s.v. Grol. De club en de trainer hebben daar overeenstemming over bereikt. Daarmee gaat Nijman zijn derde seizoen in bij het Grolse vlaggenschip.

Nijman begon zijn eerste seizoen in Groenlo met een grotendeels vernieuwde en jonge selectie, nadat na de degradatie uit de eerste klasse vijf ervaren spelers stopten. In dat seizoen eindigde Grol op een zevende plaats, mede door een opvallend groot aantal van twaalf gelijke spelen. Ondanks dat resultaat zag het voetbalbestuur een duidelijke positieve ontwikkeling, zowel bij het team als bij individuele spelers.

Die lijn wordt dit seizoen voortgezet. Grol staat momenteel op een knappe tweede plaats, direct achter koploper VVG ’25. Volgens het bestuur zit er nog volop rek in de jonge selectie en is Nijman met zijn staf de juiste man om die ontwikkeling verder vorm te geven.

Nijman zelf is blij met het vertrouwen van de club. “De manier waarop ik hier kan werken geeft mij veel plezier en voldoening. Grol is een goed georganiseerde club met de ambitie om de komende jaren mooie stappen te zetten. De sfeer binnen de staf en het team is erg goed en ik werk met een jonge, leergierige groep,” aldus de trainer.

Met de contractverlenging kiest s.v. Grol voor continuïteit en stabiliteit, in een periode waarin de club nadrukkelijk omhoog kijkt.

