Grol wint overtuigend van Westervoort en gaat als nummer twee de winterstop in

WESTERVOORT/GROENLO – Grol heeft de laatste competitiewedstrijd van 2025 afgesloten met een belangrijke 0-2 overwinning op SC Westervoort. Door de zege houdt de ploeg van trainer Arjen Nijman de aansluiting met koploper VVG ’25 en vergroot het de afstand tot de achtervolgers.

Op het gladde natuurgras begon Westervoort met drie grote kansen, maar keeper Nick Oude Luttikhuis hield Grol in de wedstrijd. Daarna nam de Groenlose formatie het initiatief over. Na 25 minuten schoot Tiem Rots diagonaal raak: 0-1. Beide teams kregen daarna mogelijkheden, maar Grol hield stand dankzij sterk verdedigend werk van onder anderen Joost Penterman en Sem Brummelaar.

In de tweede helft zette Grol nog een tandje bij. Het meegereisde publiek zag een hecht collectief dat in duels sterker werd en steeds meer controle kreeg. Tien minuten voor tijd viel de beslissing: een vrije trap van Tiem Rots werd bij de tweede paal binnengekopt door aanvoerder Luc Berentsen, 0-2.

De overwinning wordt binnen de club gezien als een echte teamprestatie. Bovendien werd deze week bekend dat hoofdtrainer Nijman ook volgend seizoen aanblijft. Daarmee gaat Grol met vertrouwen de winterstop in.

Grol vervolgt het seizoen in januari met twee competitieduels die meetellen voor de eerste periode. Daarnaast speelt de ploeg op 11 en 15 december voor de Achterhoek Cup tegen VIOD en OBW.

