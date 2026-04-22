NEEDE — Maaklab in Bibliotheek Neede laat bezoekers zelf aan de slag met techniek

NEEDE — In de Bibliotheek Needeⓘ wordt op woensdag 13 mei weer een Maaklab gehouden. Bezoekers kunnen daar van 16.30 tot 18.00 uur zelfstandig werken met creatieve en technische apparaten, zoals een 3D-printer, snijplotter, borduurmachine en green screen.

Het Maaklab is bedoeld voor iedereen die eens iets wil maken met techniek, zonder dat het om een workshop gaat. In de bibliotheek is een medewerker aanwezig om waar nodig te helpen, maar deelnemers werken vooral zelf met handleidingen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten onder begeleiding van een volwassene komen.

Tijdens de middag kunnen deelnemers onder meer gebruikmaken van een Bambu Lab A1 3D-printer, een Brother Scan ’N Cut DX1250 en een Brother NV880E borduurmachine. Ook zijn er elektronica-kits, een programmeerbare Duplo-trein en een heatpress beschikbaar.

De toegang is gratis, maar voor materiaalgebruik vraagt de bibliotheek een vergoeding. Voor een 3D-print, een uitgesneden vel met de snijplotter of een borduursel betalen bezoekers elk 5 euro. Betalen kan ter plekke via iDeal.

Wie wil deelnemen, kan thuis alvast een ontwerp voorbereiden. Dat scheelt tijd, vooral bij printen en borduren. Meer informatie staat op de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek.

