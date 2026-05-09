LICHTENVOORDE — Wandelvoetbaltoernooi brengt 160 spelers naar Lichtenvoorde

Wandelvoetbalclub De Treffer houdt op woensdag 13 mei voor de vierde keer het Wandelvoetbaltoernooi. Op het sportpark van Longa’30|Voetbalvereniging in Lichtenvoorde waar het toernooi wordt gespeeld. nemen 16 teams het tegen elkaar op.

Volgens medeorganisator Frans Ebbers draait de middag niet om bekers of finales, maar vooral om bewegen, ontmoeting en gezelligheid. De Treffer bestaat inmiddels ruim acht jaar en telt ongeveer 25 leden van 60 jaar en ouder. Wekelijks staan zo’n 18 spelers op het veld.

De deelnemende teams komen uit onder meer de , Liemers, Twente en Duitsland. Uit de regio zijn onder andere ploegen uit , , , , Varsseveld en aanwezig. Ook Heracles Almelo en het Duitse Vorwärts Epe doen mee.

Het toernooi begint om 13.00 uur. Op het hoofdveld van worden vier kleinere velden uitgezet. In totaal worden ongeveer 160 wandelvoetballers verwacht.

De organisatie wil het toernooi laagdrempelig houden. Deelname is gratis en de spelers krijgen vooraf een lunch aangeboden, mede dankzij lokale sponsoring en vrijwilligers van KBO Lichtenvoorde|Organisatie voor en door 50-plussers in Lichtenvoorde.. Hoofdsponsor Ervaren Kracht|Achterhoeks bedrijf dat gepensioneerde professionals en bedrijven met elkaar verbindt. ondersteunt het initiatief omdat het aansluit bij het belang van actief blijven en elkaar ontmoeten.

Belangstellenden zijn welkom om te komen kijken. Ook mensen die willen weten of wandelvoetbal iets voor hen is, kunnen volgens de organisatie vrijblijvend langskomen.

💡 Wist je dat Wist je dat wandelvoetbal oorspronkelijk uit Engeland komt? De sport werd ontwikkeld voor ouderen en mensen die op een rustige manier actief willen blijven. Rennen is niet toegestaan en lichamelijk contact wordt zoveel mogelijk vermeden, waardoor plezier, bewegen en ontmoeting centraal staan.

